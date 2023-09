Mercato : Le PSG réalise un coup historique à 140M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une saison ratée, malgré le titre obtenu en Ligue 1, le PSG a opéré de nombreux changements dans ses rangs. Outre ses douze recrues, le club de la capitale est également parvenu à dégraisser en se séparant de onze joueurs, lui permettant d’empocher une somme record dans son histoire qui pourrait encore augmenter.

On prédisait un été mouvementé pour le PSG, et le mercato a tenu toutes ses promesses. Alors qu’il se savait attendu, Luis Campos a mis la main sur douze nouveaux joueurs pour entamer un nouveau chapitre dans l’ère QSI. Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-in Lee, Marco Asensio, Cher Ndour, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani ont ainsi posé leurs valises dans la capitale, tandis que Xavi Simons a fait son retour, avant d’être prêté à Leipzig dans la foulée. Et dans le sens des départs aussi, il y a eu de l'agitation.

Déjà onze départs à Paris

Pointé du doigt chaque année pour ses difficultés à se séparer des indésirables, le PSG a fait fort cet été en actant les départs définitifs de onze joueurs. Lionel Messi (Inter Miami), Sergio Ramos (libre), Neymar (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), El Chadaille Bitshiabu (Leipzig), Mauro Icardi (Galatasaray), Junior Dina Ebimbe (Francfort), Leandro Paredes (AS Rome), Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday), Timothée Pembélé (Sunderland) et Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq) ont quitté l’écurie parisienne durant l’intersaison, permettant au PSG de récolter une somme record.

Plus de 140M€ dans les caisses du PSG