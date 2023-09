Mercato : Transfert historique au PSG, les chiffres explosent

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si l’Eintracht Francfort n’a pas trouvé de successeur à Randal Kolo Muani, les dirigeants allemands peuvent tout de même savourer l’accord trouvé avec le PSG pour le transfert de l’international français estimé à 90M€ bonus compris, réalisant l’un des plus gros coups de l’histoire récente du mercato avec une plus-value XXL en cédant un joueur recruté libre l’été dernier. Le 10 Sport revient sur l’opération.

Randal Kolo Muani a remporté son bras de fer, et le Paris Saint-Germain a obtenu gain de cause. Grande priorité du club de la capitale dans les derniers jours du mercato, l’international tricolore est devenu l’ultime renfort de l’été après de très longues négociations avec l’Eintracht Francfort et un forcing intense du principal intéressé, affichant publiquement sa volonté de débarquer chez le champion de France en titre. Pour parvenir à leurs fins, les Parisiens n’ont pas hésité à sortir le chéquier en déboursant 75M€, somme à laquelle s’ajoutent 15M€ de bonus, ce qui pourrait amener l’opération à atteindre la barre des 90M€. Un véritable jackpot pour la formation allemande.

L’impressionnante plus-value de l’Eintracht Francfort

Car l’Eintracht n’a pas déboursé le moindre centime l’été dernier pour attirer l’ancien attaquant du FC Nantes, qui était arrivé à la fin de son engagement avec son club formateur. En acceptant de céder l’attaquant de l’équipe de France, le club fait ainsi une impressionnante plus-value, égale à celle réalisée par Manchester United en cédant Cristiano Ronaldo au Real Madrid en 2009 (+75M€) mais supérieure à celle de la Juventus avec Zinedine Zidane, recruté par les Merengue en 2001 (+74M€). Neymar domine toujours le classement avec son transfert au PSG, qui avait permis au FC Barcelone d'enregistrer une plus-value de 134M€. Suivent derrière Philippe Coutinho (+122M€, de Liverpool au FC Barcelone), Paul Pogba (+105M€, de la Juventus à Manchester United), Ousmane Dembélé (+100M€, du Borussia Dortmund au FC Barcelone) et Antoine Griezmann (+90M€, de l’Atlético au FC Barcelone). Enfin, malgré son indemnité de transfert de 75M€ et en attendant l'activation éventuelle des bonus, Randal Kolo Muani est devancé cet été par Moisés Caicedo, acheté environ 28M€ par Brighton en février 2021 et vendu à Chelsea 116M€ (+88M€).

La plus grosse vente de l’histoire du club allemand

En revanche, Randal Kolo Muani peut se targuer d’avoir fait sauter le record de la plus grosse vente de l'Eintracht Francfort, jusqu’ici détenu par Luka Jovic, transféré au Real Madrid à l’été 2019 pour 63M€. Sébastien Haller est lui 3e, parti à la même période pour West Ham contre un chèque de 50M€.

Transfert historique en Bundesliga

Le protégé de Didier Deschamps chez les Bleus intègre par la même occasion le top 10 des plus gros transferts sortants de l’histoire du championnat allemand. Il est septième, devancé par Ousmane Dembélé (135M€), Jude Bellingham (103M€), Josko Gvardiol (90M€), Jadon Sancho (85M€), Kai Havertz (80M€) et Kevin De Bruyne (76M€). Randal Kolo Muani pourrait toutefois rejoindre Josko Gvardiol sur le podium si les 15M€ de bonus étaient activés.

Seul Neymar et Kylian Mbappé le devance au PSG

Au PSG aussi, le vice-champion du monde entre dans l’histoire en devenant le troisième plus gros transfert réalisé par les Parisiens, juste derrière Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€). Il chipe la place d’Achraf Hakimi (68M€) et dépasse Edinson Cavani (64,5M€), Angel Di Maria (63M€), Manuel Ugarte (60M€), Ousmane Dembélé (50M€), Mauro Icardi (50M€) et David Luiz (49,5M€).