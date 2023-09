Transferts : Une recrue prête à «choquer» le PSG ?

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani a les idées claires et sait exactement ce qu’il veut. C’est pourquoi le natif de Bondy, comme un certain Kylian Mbappé, a tant fait le forcing cette semaine afin de rejoindre le PSG. Et chez lui à Paris, l’international français et le troisième transfert le plus cher de l’histoire du PSG compte bien « choquer ».

Le PSG est parvenu à ses fins en toute fin de mercato et après de multiples rebondissements lors du deadline day. Après avoir trouvé un accord pour un transfert de 75M€ + 15M€ de bonus dans la matinée de vendredi, il a été question d’une obligation de la part de Francfort de trouver un remplaçant à Randal Kolo Muani avant de le laisser partir au PSG.

Un transfert bouclé après moult rebondissements

En outre, le Paris Saint-Germain a témoigné de la réticence d’Hugo Ekitike de faire l’échange, l’Eintracht Francfort ayant apprécié le profil de l’attaquant français plus en odeur de sainteté au PSG. Le Parisien confiait alors dans la soirée de vendredi qu’il faudrait que le Paris Saint-Germain accepte désormais de payer 110M€ pour boucler le coup Kolo Muani, sans remplaçant pour le club allemand, mais le PSG, grâce au forcing de Kolo Muani, a pu parvenir à le transférer grâce à une offre de 90M€ bonus compris.

Verratti : La nouvelle annonce du PSG https://t.co/dkDa8wRrgG pic.twitter.com/dBwoB3tgBy — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Kolo Muani veut «choquer», le PSG peut jubiler