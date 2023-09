Après Mbappé, le PSG boucle un nouveau transfert de dernière minute

Alexis Brunet

Vendredi soir, dans les touts derniers instants du mercato estival, le PSG a officialisé l'arrivée de Randal Kolo Muani. Le Français s'est engagé jusqu'en 2028, et il sera une solution de poids pour l'attaque parisienne. Il aura sans doute la chance d'évoluer avec Kylian Mbappé. Comme l'ancien Nantais, le champion du monde avait débarqué à Paris lors du dernier jour du mercato.

Lors du mercato estival 2023, le PSG a sérieusement renouvelé son effectif. Le club de la capitale a recruté onze nouveaux joueurs, et même douze si l'on compte le retour de Xavi Simons, parti en prêt au RB Leipzig par la suite. Un marché des transferts de folie qui s'est conclu en apothéose avec le recrutement de Bradley Barcola jeudi, mais surtout l'arrivée de Randal Kolo Muani à la dernière minute, après des négociations très compliquées avec Francfort.

Kolo Muani imite Mbappé

Randal Kolo Muani était une priorité pour le PSG en cette fin de mercato. Le club de la capitale a tout fait pour s'offrir les services du Français, et il a fallu attendre les ultimes instants du mercato pour le voir devenir Parisien. L'ancien joueur du Francfort retrouvera Kylian Mbappé, avec qui il est partenaire en Équipe de France. Les deux hommes sont tous les deux arrivés lors du dernier jour du mercato. Pour le champion du monde c'était en 2017. Il arrivait alors sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat obligatoire à 180M€. Ce qui fait toujours de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football.

Plusieurs joueurs sont arrivés lors du dernier jour du mercato au PSG

Le PSG a depuis plusieurs saisons l'habitude de boucler certaines opérations au dernier moment. C'était notamment le cas pour Carlos Soler l'année dernière. L'Espagnol n'a pas fait forte impression, contrairement à Keylor Navas, lui aussi arrivé au dernier moment en 2019 ; et qui aura brillamment gardé les cages parisiennes durant quelques saisons. Parmi les joueurs arrivés lors du dernier jour du mercato chez le champion de France, on peut aussi citer Nuno Mendes en 2021, Mauro Icardi en 2020, ainsi qu'Éric Maxim Choupo-Moting et Juan Bernat en 2018.