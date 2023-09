Transferts : Le PSG a dit non à une star ?

Thomas Bourseau

Le mercato du PSG a été particulièrement mouvementé. Au rayon des arrivées, le Paris Saint-Germain a mis la main sur douze recrues, en incluant le retour de Xavi Simons envoyé dans la foulée en prêt au RB Leipzig. Néanmoins, une ex-star de Pep Guardiola aurait pu débarquer à Paris : Riyad Mahrez.

Une chose est sûre, le conseiller football Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi ont offert un PSG new look à Luis Enrique cet été. En effet, Neymar, Lionel Messi et Sergio Ramos notamment ont pris la porte lorsque Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Manuel Ugarte ont débarqué dans la capitale.

Riyad Mahrez au PSG avant Al-Ahli ?

Tout l’été, le PSG a une nouvelle fois joué sa carte à fond pour le recrutement de Bernardo Silva, en vain puisqu’il a fini par prolonger son contrat à Manchester City jusqu’en juin 2026. Désormais ex-joueur de City, Riyad Mahrez aurait pu être transféré au Paris Saint-Germain.

Luis Campos a trouvé que Riyad Mahrez était trop cher