PSG : La Ligue 1 lui manque, il tente un retour !

Thomas Bourseau

Salvatore Sirigu a été l’une des pierres angulaires du projet QSI. Arrivé de Palerme comme Javier Pastore à l’été 2011. Le portier italien a finalement quitté le PSG à l’été 2017 après deux prêts en Espagne. Sans club, Sirigu a fait une approche à un club de Ligue 1 cet été.

Salvatore Sirigu ou un « Buffon Bis » comme France Football l’affirmait au moment de son arrivée de Palerme au PSG à l’été 2011, moment où le Paris Saint-Germain est passé sous pavillon qatari. Six saisons plus tard et deux prêts au FC Séville et à Osasuna, Sirigu a fait ses adieux à la Ligue 1 et s’est relancé en Italie.

Sirigu a tenté de retrouver la Ligue 1

Néanmoins, depuis son départ de la Fiorentina cette année, Salvatore Sirigu a cherché un nouveau challenge et aurait regardé du côté de la Ligue 1. Avec le départ de Vito Mannone au LOSC, le FC Lorient a été dépourvu d’un gardien et d’une doublure pour Yvon Mvogo. De quoi donner des idées à Salvatore Sirigu.

Sirigu a contacté Lorient, les Merlus trop juste financièrement