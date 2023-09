L'Arabie Saoudite arrive en force, c'est la panique à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato soit en France, il est encore ouvert dans certains pays, notamment au Moyen-Orient. Et bien évidemment, les regards se tournent du côté de l'Arabie Saoudite qui a flambé tout l'été qui pourrait continuer à se renforcer jusqu'au 7 septembre. Une situation qui n'enchante pas l'OM qui s'inquiète de voir partir un joueur qui ne sera pas possible de remplacer.

Cet été, le mercato a connu une révolution avec l'apparition de l'Arabie Saoudite qui n'a pas hésité à lâcher ses millions pour recruter de grandes stars. Et ce n'est peut-être pas terminé puisque le marché saoudiens fermera ses portes le 7 septembre. Et alors que l'OM n'a pas vendu de joueurs en Arabie Saoudite, une source au sein du club phocéen s'inquiète d'ailleurs d'une offensive de dernière minute.

«Ça change notre façon de percevoir le mercato»

« Ça change notre façon de percevoir le mercato. Particulièrement sur les trentenaires. On sait qu’il existe désormais une porte de sortie grâce à ce nouvel acteur. Ça nous donne plus de sécurité financière », confie cette source auprès de La Provence , avant d'en rajouter une couche.

«Imaginez qu’ils proposent quatre ou cinq fois son salaire à l’un de nos joueurs»