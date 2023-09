PSG, RC Lens… Ces transferts historiques qui ont mis le feu sur le mercato

Arnaud De Kanel

L'été aura été très agité en Ligue 1. Comme d'habitude, les grosses écuries de Premier League sont venues piocher dans le championnat français pour se renforcer en déboursant des sommes astronomiques. L'Arabie saoudite s'est jointe au bal, tandis que le PSG et le RC Lens ont sortis les gros moyens pour se renforcer. Retour sur les transferts marquants de cet été en Ligue 1.

Le mercato est enfin terminé en France et l'heure est maintenant au bilan pour les clubs. Bien qu'elle soit de plus en plus attractive, la Ligue 1 ne possède pas encore une force de frappe financière suffisante pour retenir ses meilleurs éléments. Le RC Lens, notamment, en a fait les frais cet été, mais a tout de même acheté le joueur le plus cher de son histoire.



Des départs records

La Ligue 1 a perdu Lionel Messi dès les premières semaines de mercato mais le PSG n'a pas touché la moindre indemnité. En revanche, Neymar a rapporté gros. Acheté 90M€ par Al-Hilal, le Brésilien est devenu la plus grosse vente de l'histoire du club de la capitale, lui qui représente encore à l'heure actuelle le plus gros transfert de l'histoire du football. Manchester City a de son côté fait sauter la banque pour Jérémy Doku, parti de Rennes pour 60M€, du jamais vu dans l'histoire du club breton qui a également perdu Lesley Ugochukwu, vendu 27M€ à Chelsea. L'AS Monaco a touché le gros lot grâce à Chelsea, une nouvelle fois, puisque les Blues ont déboursé 45M€ pour s'attacher les services d'Axel Disasi. Enfin, le RC Lens a perdu Lois Openda et Seko Fofana pour des montants records puisqu'il s'agit des deux plus grosses ventes de l'histoire du club artésien.

Le PSG et Lens craquent sur le mercato