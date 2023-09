Neymar - Messi : Le patron du PSG a tout changé, voilà pourquoi

Thomas Bourseau

L’été 2023 a marqué le lancement du renouveau du PSG avec notamment les départs de Lionel Messi, de Neymar et l’imminent transfert de Marco Verratti à Al-Arabi. Avec Luis Enrique à la barre, Nasser Al-Khelaïfi a « francisé » l’effectif et opérer un changement de politique sportive. Explications.

Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas menti. Au cours d’une entrevue accordée au Parisien en juin 2022, le président du PSG avait clairement fait part de sa volonté de mettre un terme à l’ère du bling bling et des paillettes au Paris Saint-Germain. Un an plus tard, un dégraissage conséquent a été effectué et plusieurs stars sont parties.

«Franciser» l’effectif pour reconquérir les supporters et lancer la révolution ?

L’occasion pour Le Parisien de faire un point sur le projet reconstruction d’effectif entrepris par Nasser Al-Khelaïfi. Le quotidien de la capitale confie ce samedi que le patron du PSG aurait absolument tenu à franciser l’effectif de Luis Enrique. De quoi justifier les venues de Lucas Hernandez, d’Ousmane Dembélé et plus récemment de Bradley Barcola et de Randal Kolo Muani. Al-Khelaïfi aurait su que recruter des stars françaises ainsi que des talents de l’hexagone permettrait au PSG de tisser un véritable lien avec les supporters parisiens.

Al-Khelaïfi aurait appris de ses erreurs avec Neymar et Messi notamment