Jackpot à 215M€ pour le PSG, c'est historique

Jean de Teyssière

Cet été, le mercato parisien a été très mouvementé, tant dans le sens des départs que des arrivées. Et le PSG a même battu un record, puisque les ventes de l'été auraient rapporté 215M€ au club, du jamais vu dans son histoire. Une rentrée d'argent qui va faire du bien au PSG, surtout qu'il faut rajouter les salaires XXL économisés, comme ceux de Sergio Ramos, Lionel Messi ou de Neymar.

Le mercato est terminé en France depuis ce samedi minuit et le PSG aura réussi un dernier gros coup en faisant signer Randal Kolo Muani. L'attaquant français était le dernier élément manquant du mercato parisien, et sa venue aura été rocambolesque. Mais le mercato n'est pas terminé, puisque le PSG peut encore laisser partir des joueurs et continuer à battre un joli record.

Neymar, la plus grosse vente

La plus grosse vente de l'été est évidemment celle de Neymar. Partie en Arabie saoudite, dans le club d'Al-Hilal, la star brésilienne a rapporté 90M€ au PSG. Et alors que Neymar, Lionel Messi et Sergio Ramos disposaient d'un salaire pharaonique, le PSG fait de belles économies, qui lui permettent de renflouer ses caisse et d'être sereinement dans les clous du fair-play financier.

Mercato - PSG : Un transfert a capoté, voilà pourquoi https://t.co/jfm9KQ7bha pic.twitter.com/SEyCqo5CMY — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

215M€ pour le PSG