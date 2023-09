Luis Enrique interpelle le boss du PSG sur le mercato

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a réalisé un mercato estival de très grande qualité. Le club de la capitale a accueilli onze nouveaux joueurs. Le dernier à avoir rejoint Paris n'est autre que Randal Kolo Muani, et ce, lors des derniers instants du marché des transferts. Présent en conférence de presse d'avant match, Luis Enrique a tenu à remercier son président et le conseiller football du PSG pour tout le travail effectué.

L'équipe actuelle du PSG ne ressemble plus vraiment à celle de la saison dernière. En attaque, Lionel Messi et Neymar sont partis, tandis que le défenseur Sergio Ramos a lui aussi quitté Paris à l'issue de son contrat le 30 juin. Le club de la capitale a tout de même réussi à garder Kylian Mbappé, mais il a aussi réalisé un mercato estival conséquent. Ils sont onze à avoir rejoint le champion de France, avec des noms ronflants comme celui d'Ousmane Dembélé, ou encore Randal Kolo Muani.

Luis Enrique remercie son président

Au micro de PSG TV , Luis Enrique a tenu à remercier son président Nasser Al-Khelaïfi, et le conseiller football Luis Campos pour ce mercato XXL. L'Espagnol sait que maintenant, il va devoir trancher : « Je ne peux que féliciter le président et Luis Campos pour le merveilleux mercato qu'ils ont fait. C'est parfait ces conditions pour un entraîneur. Maintenant, il s'agit de savoir qui mérite de jouer ».

PSG : Un coup de poker à 110M€ tenté ? https://t.co/MMXUgOvt2I pic.twitter.com/HaO3pgR6S1 — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

« Chaque poste est doublé »