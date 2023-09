Transferts à 297M€, le PSG a enflammé le mercato

Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, le PSG a frappé très fort. En effet, le club de la capitale a recruté pas moins de douze joueurs durant cette fenêtre de transferts. D'ailleurs, le PSG a cassé sa tirelire pour renforcer l'effectif de Luis Enrique, dépensant environ 297M€ au total.

Le PSG a recruté douze joueurs cet été

Plus précisément, Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons (actuellement prêté au RB Leipzig), Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont signé au PSG durant la fenêtre de transferts qui vient de fermer ses portes en France. Toutefois, toutes ces transactions ont eu un cout conséquent pour le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG a dépensé 297M€ pour se renforcer