Le boss du PSG déclenche un clash inattendu à l'étranger

Pierrick Levallet

Au coeur d'un nouveau clash au PSG récemment, Luis Campos agace également... en Espagne. Alors qu'il offre ses services au Celta Vigo, le Portugais se serait attiré les foudres du club espagnol. Les dirigeants du pensionnaire de LaLiga reprocherait au conseiller football du PSG la fin du mercato et certaines promesses non tenues.

Missionné par le PSG l’été dernier pour gérer le mercato, Luis Campos a une double casquette. En plus du club de la capitale, le Portugais offre également ses services au Celta Vigo en Espagne. Sous sa houlette, l’équipe espagnole a d’ailleurs bouclé plusieurs arrivées cet été, comme celles de Jonathan Bamba ou de Vicente Guaita. Mais cela n’aurait pas été suffisant pour les dirigeants.

Après le PSG, il fait capoter deux transferts à la dernière minute https://t.co/rprg392JHF pic.twitter.com/RhDlUC2Vxj — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Le Celta Vigo agacé par Campos ?

D’après les informations d’ El Chiringuito , le Celta Vigo serait en colère contre Luis Campos à cause de la fin du mercato. Le Portugais avait promis deux signatures supplémentaires au sein du club espagnol, qui ne sont finalement pas arrivées avant la fin du mercato. Le pensionnaire de LaLiga serait donc très agacé par Luis Campos. Déjà en plein malaise au PSG, le conseiller football parisien enchaînerait les clashs ces derniers temps.

Un nouveau clash a éclaté au PSG