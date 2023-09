Un clash éclate au PSG, le Qatar prépare son départ

Jean de Teyssière

Lors de cette fenêtre estivale, le PSG a été très actif sur le marché des transferts, semblant faire un mercato très cohérent. Onze joueurs sont arrivés, douze si l'on compte Xavi Simons. Mais ce mercato a créé des tensions au sein de la cellule recrutement, et certains membres réclameraient le départ de Luis Campos. Et malheureusement pour le conseiller football parisien, sa direction serait en quête de son successeur.

Au PSG, rien n'est jamais facile. Malgré un mercato XXL, des tensions sont nées au PSG entre Luis Campos, Victoriano Melero, secrétaire général, et Grégory Durand, directeur du département juridique lors du match du PSG face au RC Lens (3-0). Et la situation pourrait encore s'envenimer pour le conseiller football du PSG.

Clash entre Campos et deux membres du PSG

Selon Le Parisien qui annonçait ce clash le week end dernier, la raison de la brouille entre Luis Campos et les deux autres membres du PSG précités est la suivante : il est reproché à Campos son caractère volcanique, voire dictatorial. A tel point que les deux hommes ne veulent plus travailler avec lui. Ils ont demandé sa démission au président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. Victoriano Melero et Grégory Durand reprochent également à Luis Campos de travailler trop secrètement durant le mercato, les conduisant à n'intervenir que tardivement. Ce qui pourrait mettre en péril le PSG vis-à-vis du fair-play financier.

Le PSG veut se séparer de Campos