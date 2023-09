Mercato : Le PSG a pris une grande décision pour son crack

Alexis Brunet

En ce début de saison, Warren Zaïre-Emery crève l'écran au PSG. Le milieu de terrain est titulaire dans l'entrejeu, et il a livré plusieurs performances très satisfaisantes. Le club de la capitale veut à tout prix garder son joyau encore longtemps. Paris a refusé plusieurs offres pour le joueur de 17 ans cet été, que cela soit sous la forme de prêt, ou même d'un transfert.

Au milieu de terrain, le PSG pourrait encore perdre Marco Verratti. L'Italien est très courtisé, notamment au Qatar, et en Arabie saoudite, deux pays où le mercato est encore ouvert. Le club d'Al-Arabi aurait même fait une offre de 50M€ à Paris pour l'ancien joueur de Pescara.

Zaïre-Emery est titulaire au PSG

Si le PSG est autant ouvert à une possible vente de Marco Verratti, c'est peut-être car il a déjà trouvé son remplaçant. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery est titulaire depuis le début de la saison. Luis Enrique lui fait confiance, et l'apprécie beaucoup. Son association avec Manuel Ugarte et Vitinha est très prometteuse.

Paris a refusé plusieurs offres pour Zaïre-Emery

Conscient que le PSG dispose d'un phénomène, le club de la capitale veut absolument garder Warren Zaïre-Emery. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Paris aurait refusé plusieurs offres de prêt pour le Français, et même une proposition d'échange de la part d'un club anglais.