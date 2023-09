Neymar et Messi taclent le PSG, Riolo prend Mbappé en exemple

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a tourné une page importante cet été avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, qui ne semblent pas garder un grand souvenir de leur passage au club. Les deux stars ont en effet eu des mots assez durs concernant leur ancien club, qui de son côté a fait peau neuve et semble vouloir totalement profité d’un Kylian Mbappé enfin seul patron de l’attaque.

C’est un tout nouveau PSG que l’on découvre cette saison, avec Luis Campos qui a souhaité construire un collectif fort autour d’un Kylian Mbappé finalement resté, après la longue polémique de l’été. Il s’est d’ailleurs déjà placé tout en haut du classement des buteurs en Ligue 1, avec 5 buts en seulement 3 matchs.

Neymar et Messi ont vécu l'enfer au PSG, Luis Enrique répond https://t.co/qwlD3HzYeA pic.twitter.com/SPyixtRxIE — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

« Messi, c'était "je suis là, mais je n'ai pas envie d'être là" »

Présent dans l’ After Foot après la victoire du PSG sur l’OL ce dimanche, Daniel Riolo semble apprécier ce nouveau visage, taclant au passage Lionel Messi et Neymar. « Messi, il a fait deux ans au PSG, mais il avait une arrière pensée. C'était "je suis là, mais je n'ai pas envie d'être là" » a-t-il lancé, au micro de RMC Sport .

« Sur le terrain, Mbappé ne triche jamais »