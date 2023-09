OL : Départ annoncé, la succession de Laurent Blanc relancée ?

Arnaud De Kanel

En pleine crise depuis le début de la saison, l'OL pourrait se séparer de Laurent Blanc dans les prochains jours. Plusieurs profils sont étudiés par les dirigeants lyonnais, dont celui d'Oliver Glasner. Mais les Gones risquent de faire face à une forte concurrence puisqu'un nouveau prétendant de taille aimerait enrôler l'Autrichien.

Les jours de Laurent Blanc sont comptés. Son OL pointe à la dernière place de Ligue 1 et continue de s'enliser dans les bas fonds du classement. Laurent Blanc est donc pointé du doigt par sa direction qui aimerait le remplacer par un entraineur autrichien.

L'OL tient le remplaçant de Laurent Blanc, c'est déjà la panique https://t.co/EwLWn6YizM pic.twitter.com/LmAXb1mw0b — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Glasner pour remplacer Blanc ?

John Textor, le nouveau propriétaire de l'OL, serait prêt à se séparer de Laurent Blanc dans les jours à venir pour redresser le navire. Bruno Lage, Graham Potter ou encore Julen Lopetegui sont des noms évoqués mais c'est bien Oliver Glasner qui tiendrait la corde. Problème, un nouveau prétendant a fait irruption dans le dossier.

L'Allemagne annonce le départ d'Hansi Flick, Glasner parmi les candidats