Mercato : Le PSG le voulait, un grand retour dans les tuyaux ?

Après le départ de Christophe Galtier, le PSG a multiplié les pistes pour dénicher son nouvel entraîneur. C’est finalement Luis Enrique qui a posé ses valises dans la capitale, alors que le nom de Julian Nagelsmann était évoqué avec insistance pour le poste. Alors qu’il n’a pas trouvé de point de chute depuis, l’Allemand est annoncé comme le favori pour prendre la tête de la Nationalmannschaft.

Cet été, Luis Enrique a succédé à Christophe Galtier, démis de ses fonctions après une saison seulement, mais l’Espagnol n’était pas le premier entraîneur sur la short-list de l’état-major du PSG. Il avait en effet été question d’une arrivée de Julian Nagelsmann pour entamer une nouvelle ère dans le projet QSI. L’Allemand n’est finalement pas venu.

Après le PSG, la sélection allemande dans les tuyaux

Une arrivée avortée justifiée notamment par le contrat toujours actif de Julian Nagelsmann au Bayern Munich, et ce malgré son départ. Le PSG devait donc débourser 15M€ pour l’attirer, incitant les dirigeants à changer leurs plans. Depuis, Julian Nagelsmann n’a pas retrouvé de poste et reste donc disponible. Ce qui lui permet aujourd’hui d’apparaître comme le candidat principal pour débarquer à la tête de la sélection.

Hansi Flick viré, Nagelsmann est le favori