Mercato de folie pour le PSG, une bonne nouvelle tombe

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a dynamité le mercato estival en recrutant pas moins de douze joueurs. En quelques mois, le club parisien a totalement chamboulé son effectif, permettant ainsi à Luis Enrique de doubler tous les postes. Et alors que Paris était dans le viseur de l'UEFA à propos du fair-play financier, le bilan économique du PSG est conforme aux réglementations.

Alors que la trêve internationale bat son plein, le PSG va connaître plusieurs semaines intenses dès le retour de sélection. Car après la réception de l'OGC Nice ce vendredi, le club de la capitale va entamer sa campagne de Ligue des Champions face à Dortmund au Parc des Princes. Malgré un bon début de saison, l'effectif parisien sera-t-il prêt pour ces premières échéances capitales ?

Le PSG ne pouvait pas connaître un déficit de plus de 60M€ cet été

Car cet été, Paris a accueilli douze nouveaux joueurs en plus d'un nouvel entraîneur. Forcément, et au vu des montants dépensés pour certaines recrues, le PSG a été dans le viseur de l'UEFA et de son fair-play financier. Comme l'a révélé l’Équipe , le club parisien s'est engagé auprès de l'instance européenne à ne pas dépasser les 60M€ de déficit cet été, en raison notamment de plusieurs excès les saisons précédentes.

Le PSG dans les cordes au niveau de l'UEFA

Et selon les informations du quotidien sportif, le PSG va bel et bien rester conforme aux exigences économiques de l'UEFA. Cela s'explique notamment par la hausse des revenus commerciaux pour le club de la capitale. Une bonne nouvelle donc pour Nasser Al-Khelaïfi et les siens.