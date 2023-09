Transferts : Il jubile pour Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

En l’espace de quelques mois depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, le football saoudien s’est particulièrement développé. Une fierté pour le Portugais qui ne semble pas du tout regretter son choix sportif. De quoi faire le bonheur de son entraîneur Luis Castro, successeur de Rudi Garcia.

Cristiano Ronaldo a fait un choix audacieux après le Mondial au Qatar. Alors qu’il venait de divulguer une interview assassine envers Erik Ten Hag et le management de Manchester United à son égard pour Piers Morgan, le quintuple Ballon d’or était en quête d’un nouveau club. Et alors que la Gazzetta dello Sport révélait à l’époque que les destinations privilégiées par Cristiano Ronaldo menaient au PSG et à Chelsea, c’est en Arabie saoudite que celui qui est surnommé s’en est allé.

Cristiano Ronaldo a ouvert un nouveau marché

En effet, dans le cadre d’une volonté d’être un pionnier dans le développement de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo a rejoint Al-Nassr à la toute fin du mois de décembre 2022. Depuis, des stars l’ont suivi en Arabie saoudite au point où Ronaldo avouait lui-même avoir ouvert la boîte de Pandore dans la foulée de l’arrivée de Karim Benzema à Al-Ittihad.

«C’est une joie d’avoir Cristiano Ronaldo dans l’équipe»