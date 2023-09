Réclamé au PSG, il a changé d'avis pour rejoindre Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Marcelo Brozovic a quitté l'Inter pour rejoindre Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Et pourtant, Daniel Riolo aurait aimé le voir signer au PSG. D'après l'intermédiaire Gad Cohen, Marcelo Brozovic n'était pas emballé par l'idée de rejoindre le club saoudien au départ.

Lors de la dernière fenêtre de transferts, le PSG a recruté deux milieux de terrain : Manuel Ugarte et Cher Ndour. Selon Daniel Riolo, le club de la capitale aurait dû s'offrir un autre joueur dans l'entrejeu : Mateo Kovacic de Manchester City ou Marcelo Brozovic de l'Inter.

Cigarette à la main, Verratti fait le buzz avant son départ du PSG https://t.co/pyGQ9icAva pic.twitter.com/6dC17y4fH1 — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

Riolo voulait voir Brozovic signer au PSG

« Kovacic à Manchester City donc... et Brozovic ? Il reste à l’Inter ? C’est dans quel catalogue ces joueurs la ? Si quelqu’un peut envoyer ce catalogue là à la PSG Factory, d’avance merci », a posté Daniel Riolo sur son compte X à la fin du mois de juin. Toutefois, le PSG n'a pas tenu compte du conseil du journaliste de RMC Sport . Marcelo Brozovic ayant finalement rejoint Cristiano Ronaldo à Al Nassr et Mateo Kovacic défendant toujours les couleurs de Manchester City.

«Au départ, il n'était pas enclin à accepter la proposition»