Après avoir snobé le PSG, cette star jubile

Amadou Diawara

Désireux de quitter Tottenham pour garnir son armoire à trophées, Harry Kane avait le choix entre le PSG et le Bayern lors du dernier mercato estival. Et finalement, le buteur anglais de 30 ans a choisi le club bavarois. Quelques semaines après son arrivée à Munich, Harry Kane ne regrette pas du tout son choix.

Déterminé à recruter un nouveau numéro 9 de classe mondiale, le PSG a fait d'Harry Kane sa grande priorité. Toutefois, le club de la capitale était en concurrence avec le Bayern sur ce dossier.

Harry Kane est fan de l'exigence du Bayern

Conscient de l'intérêt du PSG et du Bayern, Harry Kane voulait quitter Tottenham cet été pour connaitre le gout d'un sacre. Et malheureusement pour le club de la capitale, l'international anglais avait une préférence pour l'écurie munichoise. Alors que Tottenham a trouvé un accord avec le Bayern, Harry Kane a donc migré vers la Bundesliga, snobant ainsi le PSG de Nasser Al-Khelaïfi.

«La mentalité du club est au top»