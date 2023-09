Mbappé : C’est enfin terminé !

Arnaud De Kanel

Lors du mercato estival, pas un seul jour n'est passé sans que Kylian Mbappé n'ait fait parler de lui. L'attaquant parisien avait lancé les hostilités en refusant de prolonger son contrat, ce qui lui avait valu une mise à l'écart, et son transfert au Real Madrid ne faisait plus aucun doute. Mais finalement, il est resté au PSG jusqu'à l'issue du mercato, marquant enfin la fin du feuilleton de l'été.

Kylian Mbappé a pris une autre dimension depuis qu'il est arrivé au PSG. Le crack de Bondy enchaine les buts et fait tomber les records du club de la capitale. Après une saison compliquée sous Christophe Galtier où il n'a cessé de se plaindre de l'absence d'un attaquant de fixation, le capitaine de l'équipe de France a en quelques sortes mis la pression sur le PSG en refusant de lever la clause qui lui permettait de prolonger jusqu'en 2025. Une décision qui a réouvert l'interminable feuilleton.

Le bras de fer entre le PSG et Mbappé

En rendant sa décision publique par le biais d'une lettre envoyée dans les rédactions de presse, Kylian Mbappé a allumé l'incendie. Stupéfait, Nasser Al-Khelaïfi, qui s'attendait à ce que son attaquant prolonge, avait alors décidé de l'écarter jusqu'à nouvel ordre. Un premier coup dur pour Luis Enrique qui déplorait cette situation. Mais au fur et à mesure, les deux parties ont renoué le dialogue et les tensions se sont apaisées. Le PSG a cédé et Mbappé a été réintégré. Pour autant, il n'a pas encore pris de décision pour la suite.

Pas de transfert au Real Madrid

Le PSG voulait donc se débarrasser de son attaquant vedette pour ne pas le voir partir libre l'été prochain. L'hypothèse d'un transfert au Real Madrid reprenait de l'ampleur mais Mbappé n'a pas changé de fusil d'épaule. Il voulait à tout prix honorer sa dernière année de contrat avec le club de la capitale. Et avec la clôture du marché, le feuilleton a pris fin après plus de deux mois d'incertitudes.