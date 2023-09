Verratti : Le PSG a fait capoter son départ ?

Thomas Bourseau

Une page de onze ans va se tourner pour Marco Verratti. Le PSG a pris la décision de s’en séparer seulement quelques mois après avoir prolongé son contrat. Et alors que d’autres clubs se sont intéressés à lui et qui répondaient plus aux critères de Verratti, le Paris Saint-Germain a tout repoussé pour en tirer la meilleure opération possible. Explications.

Entre l’été 2022 qui était une célébration de son 10ème anniversaire en tant que joueur du PSG et la dernière intersaison, l’atmosphère était bien différente au club autour de Marco Verratti. Plus en phase avec le projet sportif mis en place par l’entraîneur Luis Enrique, le milieu de terrain italien a été invité à aller voir ailleurs cet été.

Le Barça et le Bayern sur le coup, le PSG réclamait 50M€

Une situation qui aurait particulièrement intéressé le FC Barcelone, Chelsea ou encore le Bayern Munich comme souligné une nouvelle fois par L’Équipe dans ses colonnes du jour. Néanmoins, le prêt pensé par les trois clubs en question ne répondait pas aux attentes du PSG. Le Paris Saint-Germain souhaitait boucler un gros transfert pour Verratti et grâce à Al-Arabi, c’est une opération avoisinant les 50M€ qui va être entérinée.

Verratti avait dit oui à un club saoudien, le PSG a refusé le transfert