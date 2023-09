PSG : Mis au placard, Verratti se lâche sur son transfert

Thomas Bourseau

Marco Verratti a été poussé vers la sortie par le PSG pendant tout le mercato sans succès, c’est le marché qatari qui sauve la mise du Paris Saint-Germain. Toujours ouvert au Qatar, le marché des transferts va permettre à Paris pour boucler celui de Verratti contre environ 50M€. A Al-Arabi, Verratti est « content » et à hâte de jouer dans le club pour les 2 saisons à venir.

Marco Verratti n’était plus dans les petits papiers du PSG. C’est pourquoi le conseiller football Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique lui ont signifié au retour du stage de pré-saison en Asie qu’il devrait trouver un point de chute pour la suite. Et ce, bien qu’il ait prolongé son contrat en décembre dernier jusqu’à l’été 2026 au Paris Saint-Germain, Verratti va rejoindre Al-Arabi ces prochaines heures.

PSG : Il rétablit une vérité sur Verratti avant son transfert https://t.co/dWDM9mcuVb pic.twitter.com/qog6rELS92 — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

Un contrat de 2 ou 3 ans pour Verratti à Al-Arabi ?

Comme pressenti depuis le début de la semaine, Marco Verratti va passer sa visite médicale au sein du club qatari dans les prochaines heures. D’ailleurs, l’Italien devrait à la suite de ses tests médicaux parapher un contrat de deux ou trois saisons d’après les informations récoltées par L’Équipe et divulguées dans son édition du jour ce mardi.

«J’ai hâte de tout découvrir, le stade, les supporters, le club, les coéquipiers, le coach»