PSG : Il rétablit une vérité sur Verratti avant son transfert

Alors qu’il est sur le point de quitter le PSG pour s’engager avec Al-Arabi, Marco Verratti n’a pas été appelé avec la sélection italienne lors de cette trêve internationale. D’après certaines informations, le milieu de terrain aurait refusé l’appel de la Squadra Azzurra. Une version contestée par Luciano Spalletti ce lundi en conférence de presse.

Arrivé il y a 11 ans, Marco Verratti vit ses derniers moments en tant que joueur du PSG. L'international italien (55 sélections) est attendu au Qatar, où il va s’engager avec Al-Arabi. Alors qu’il n’a pas disputé une seule minute depuis le début de la saison, Marco Verratti n’a pas été appelé par Luciano Spalletti avec l’Italie lors de cette trêve internationale.

Verratti a refusé de se rendre en sélection ?

D’après les informations de L’Équipe , c’est Marco Verratti lui-même qui aurait refusé de rejoindre la sélection italienne. En instance de départ, il ne se serait pas senti prêt physiquement et mentalement à disputer les rencontres de la Squadra Azzurra , face à la Macédoine du Nord samedi dernier (1-1), et l’Ukraine mardi. Présent en conférence de presse ce lundi, Luciano Spalletti a été interrogé à ce sujet.

« Je l'ai appelé et je ne pense pas qu'il ait dit cela »