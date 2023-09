Il quitte l’OM et déclenche déjà un malaise à l’étranger

Pierrick Levallet

Après seulement une saison à l'OM, Alexis Sanchez est déjà parti. En fin de contrat, le Chilien n'a pas prolongé et a fait son retour à l'Inter. Mais pour le moment, l'attaquant de 34 ans n'a disputé aucune minute à cause de quelques soucis physiques. Un certain malaise serait d'ailleurs en train de naître entre les Nerazzurri et l'ex-star marseillaise.

Déjà un malaise entre Alexis Sanchez et l'Inter ?

D’après les informations d’ El Mercurio , Alexis Sanchez aurait privilégié de jouer sa sélection, malgré le plan que l’Inter avait prévu pour lui. Les Nerazzurri souhaitaient qu’il reste en Italie afin de poursuivre sa récupération, le Chilien étant trop juste physiquement pour disputer les rencontres face à Cagliari et la Fiorentina. La décision de l’attaquant de 34 ans de quand même partir pour jouer avec le Chili n’aurait donc pas plu à l’Inter, qui serait même plutôt agacé par le comportement d’Alexis Sanchez.

Des examens sont déjà prévus en Italie