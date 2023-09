Coup de théâtre sur le mercato du PSG ?

Thomas Bourseau

Julian Draxler semble à présent être le dernier dossier chaud du mercato estival du PSG. Avec le transfert quasiment entériné de Marco Verratti à Al-Arabi, le Paris Saint-Germain n’aurait plus qu’à se séparer de Draxler avant que les dernières fenêtres de transfert se ferment. Néanmoins, le feuilleton autour de l’Allemand pourrait bien connaître un épilogue surprise.

En perdition totale ces dernières années au PSG, en atteste son départ en prêt pour le Benfica Lisbonne la saison précédente, Julian Draxler n’est clairement plus le bienvenu au Paris Saint-Germain. Et malgré un intérêt non concrétisé de Crystal Palace pour le champion du monde allemand, c’est plutôt vers Al-Ahli SC que Draxler se dirigeait ces derniers temps.

Draxler d’accord avec Al-Ahli SC, mais demande du temps

Néanmoins, un transfert au sein du club qatari a été mis en stand-by par le joueur en personne malgré un accord contractuel convenu. Julian Draxler aurait réclamé un temps de réflexion pour donner sa décision finale en raison de problèmes familiaux qui s’éternisent ces derniers mois comme L’Equipe le confie dans ses colonnes du jour ce mardi. De quoi permettre à des clubs turcs d’en profiter avant la clôture du mercato ce vendredi en Super Lig ? Ce serait une hypothèse selon le quotidien sportif.

Draxler finalement prêt à rester au PSG ?

Au début du mercato estival, Julian Draxler n’écartait clairement pas un scénario pour son avenir. Alors qu’il est contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2024, l’Allemand aurait à l’époque pris en considération le fait d’honorer son bail, quitte à faire une saison blanche au Paris Saint-Germain. Un coup de tonnerre prévu ?