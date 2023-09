Un clash est révélé au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marco Verratti n'évoluera pas sous les couleurs du PSG cette saison. Exclu des plans de Luis Enrique, l'international italien va défendre le maillot d'Al-Arabi. A l'occasion de son départ, Blaise Matuidi est revenu sur le passage du milieu de terrain à Paris. il est notamment revenu sur les nombreux clashs, qui ont émaillé son aventure.

Après onze ans de bons et loyaux services, Marco Verratti a pris la décision de quitter le PSG. Quelques mois seulement après sa prolongation, le milieu de terrain a vu sa situation se détériorer dans la capitale et a été contraint de chercher une nouvelle équipe pour relancer sa carrière. Annoncé en Arabie Saoudite, il a finalement rejoint le Qatar. Verratti devrait s'engager pour deux ou trois saisons avec Al-Arabi selon les informations de L'Equipe.

PSG : En direct, il révèle une discussion musclée avec Verratti https://t.co/rVixGLZuBY pic.twitter.com/79nPY2b6Cx — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

Le ton est monté avec Verratti

Son ancien coéquipier au PSG, Blaise Matuidi, est revenu sur le passage de Marco Verratti au PSG. Et l'ancien international français reconnait que le joueur italien s'est, parfois, montré agaçant. « Il a agacé Carlo Ancelotti ? Pas que Carlo ! Thiago Silva lui a passé quelques soufflantes. Mais ça ne changeait pas grand-chose et à l’arrivée, on savait le plus souvent que ça allait déboucher sur quelque chose de positif derrière » a-t-il déclaré.

Matuidi garde un bon souvenir de Verratti