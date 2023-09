Une star du PSG vit un calvaire, son clan sort du silence

Pierrick Levallet

Titulaire au PSG et avec la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma fait pourtant l'objet de nombreuses critiques à son égard. Le portier de 24 ans a notamment été pointé du doigt après le match nul contre la Macédoine du Nord (1-1). De ce fait, l'agent du gardien de la Squadra Azzurra est sorti du silence pour défendre son client.

Depuis quelques jours, Gianluigi Donnarumma vit un véritable calvaire. Le gardien de but du PSG est notamment pointé du doigt depuis son erreur contre la Macédoine du Nord (1-1) qui a coûté le but de l’égalisation. Le portier de 24 ans fait l’objet de nombreuses critiques concernant sa légitimité à garder les cages de la Squadra Azzurra . Enzo Raiola est donc sorti du silence pour le défendre.

«Il a des épaules fortes»

« Il est le gardien numéro un. Les paroles de Spalletti nous ont fait plaisir car en Italie il y a cette envie envers ces enfants qui ont des aspirations. Heureusement, il a des épaules fortes. Donnarumma est-il triste? Non. Vous n'avez pas vu le terrain l'autre soir (Italie vs Macédoine du Nord), c'était vraiment pitoyable. Je répète qu'il a de larges épaules » a lancé l’agent de Gianluigi Donnarumma au micro de Sportitalia .

«J'ai parlé au coach et tout allait bien»