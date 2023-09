Cette star du PSG vit un calvaire, il pousse un coup de gueule

Amadou Diawara

Ces derniers mois, Gianluigi Donnarumma est décrié par la presse italienne en raison de ses prestations jugées insuffisantes en sélection. Présent en conférence de presse ce lundi, Luciano Spalletti a tenu à prendre la défense de son gardien de but, qu'il compte titulariser face à l'Ukraine.

Lors de ses dernières sorties avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma n'a pas été épargné. En effet, le gardien de la Squadra Azzurra est sous le feu des critiques ces derniers mois à cause de ses prestations jugées insuffisantes par la presse transalpine.

Le PSG le pousse dehors, il ne digère pas https://t.co/OAnvAOUOeF pic.twitter.com/s5aWQ3OPWp — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Spalletti vole au secours de Donnarumma

Alors que l'Italie n'a pas réussi à s'imposer face à la Macédoine du Nord ce samedi (1-1), Gianluigi Donnarumma a été pointé du doigt à cause du coup franc direct qu'il a encaissé. Malgré tout, Luciano Spalletti compte toujours sur lui, comme il l'a affirmé en conférence de presse ce lundi.

«Donnarumma sera titulaire»