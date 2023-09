Une star du PSG poussée vers la sortie, la réponse tombe

Hugo Chirossel

Alors que l’Italie a été tenue en échec par la Macédoine du Nord samedi dernier (1-1), Gianluigi Donnarumma est depuis la cible des critiques. Pas exempt de tout reproches lors de cette rencontre, la position du gardien du PSG est fragilisée, certains allant même jusqu'à réclamer qu’il soit mis sur le banc. Luciano Spalletti a pris la défense de son portier ce lundi en conférence de presse.

« Donnarumma devrait être mis sur le banc en ce moment et remplacé par un gardien plus calme mentalement, car cette équipe est déjà très fragile d'un point de vue psychologique . » À l’image des propos du journaliste Xavier Jacobelli, le statut de Gianluigi Donnarumma avec la sélection italienne est remis en question. Les critiques envers le gardien du PSG fusent, notamment après le match nul entre l’Italie et la Macédoine du Nord samedi dernier (1-1).

« Il sera titulaire »

Présent en conférence de presse ce lundi avant d’affronter l’Ukraine mardi, Luciano Spalletti a pris la défense de Gianluigi Donnarumma. Le sélectionneur italien a notamment annoncé qu’il sera titulaire pour cette rencontre : « Il sera titulaire. Le rôle du gardien de but est ainsi fait que chaque petite erreur qu'il commet est payée très cher. On ne lui pardonne pas d'être un enfant prodige, qui a brûlé les étapes, à qui on a donné ce talent », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Calciomercato .

« Il est normal de faire des erreurs »