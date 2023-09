PSG : En plein cauchemar, il reçoit le soutien d’une légende

Axel Cornic

Titulaire dans les cages du Paris Saint-Germain et dans celles de la Squadra Azzurra, Gianluigi Donnarumma est extrêmement critiqué en ce moment. La presse italienne se demande même si Luciano Spalletti ne doit pas prendre une décision forte et le reléguer sur le banc des remplaçants dès ce mardi, pour le match très important contre l’Ukraine.

Que se passe-t-il avec Gianluigi Donnarumma ? Actuellement avec sa sélection, le gardien du PSG fait la Une de tous les quotidien en Italie… mais pas vraiment pour les bonnes raisons. Il est en effet violemment critiqué après le but subi face à la Macédoine du Nord (1-1) et certains réclament même sa sortie du onze titulaire.

« Donnarumma nous a fait gagner le Championnat d'Europe et est-il déjà accusé ? »

Immense gardien, Dino Zoff va a contre-courant ce lundi, puisque dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport il défend bec et ongles Gianluigi Donnarumma. « Je peux dire quelque chose ? Il me semble que c'est un peu exagéré. C'était un coup franc : dans ces cas-là, c'est toujours le chaos devant toi, les joueurs bougent, tu ne vois pas bien le ballon et la trajectoire était difficile » a expliqué la légende italienne, concernant le but marqué par Enis Bardhi. « Je ne vois pas d'erreur grave ni la nécessité d’ouvrir immédiatement des procès. Nous avons la mémoire courte. Donnarumma nous a fait gagner le Championnat d'Europe et est-il déjà accusé ? ».

« C’est toujours plus facile de critiquer les gardiens »