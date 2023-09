Le patron du PSG essaie de le pousser dehors, il balance une lourde accusation

Jean de Teyssière

À la tête du PSG depuis l'arrivée du Qatar dans la capitale française en 2011, Nasser al-Khelaïfi est devenu en l'espace de 10 ans l'une des personnalités les plus influentes du monde du football. Et parfois même un peu trop, comme l'explique un ancien rédacteur en chef du journal L'Équipe, qui affirme avoir été intimidé plusieurs fois par le dirigeant qatari.

Depuis l'arrivée de QSI à la tête du PSG, le club de la capitale a basculé dans une ère nouvelle, devant l'une des écuries les plus populaires du monde. Alors forcément, le nombre d'articles à son sujet pullule, ce qui a parfois eu le don d'énerver Nasser al-Khelaïfi, le président de QSI et du PSG.

«Il est arrivé plusieurs fois que le PSG demande ma tête au sein du journal»

Interrogé par le média espagnol Relevo , un ancien rédacteur en chef de L'Équipe dévoile avoir été victime de coups de pression de la part de Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, par le passé : « Il est arrivé plusieurs fois que je donne des informations que le club considérait comme nuisibles et demandait ma tête au sein du journal. Des personnes de son entourage m'ont fait part de leur colère, dès qu'il le peut, il profite de son pouvoir pour intimider et il y parvient généralement. »

«Le PSG s’interroge, une fois de plus, sur l’honnêteté intellectuelle de L’Equipe»