PSG : L’ultime étape du transfert de Verratti est dévoilée

Arnaud De Kanel

Le départ de Marco Verratti ne fait plus aucun doute désormais. Toujours pas convoqué par Luis Enrique qui lui aurait indiqué qu'il ne comptait pas sur lui, l'international italien devrait s'engager avec Al-Arabi dans les prochains jours. D'ailleurs, il son vol pour le Qatar est programmé.

Cette fois-ci, Marco Verratti va quitter le PSG. La direction parisienne a tout mis en œuvre pour lui faire comprendre qu'il n'était plus désiré. Luis Enrique lui aurait également fait passer le message lors d'un entretien en tête à tête. Arrivé de Pescara il y a onze ans, Marco Verratti est attendu au Qatar.

Mercato : Le PSG prépare un événement après le transfert de Verratti https://t.co/3hYCfWH6cY pic.twitter.com/90ufFyOh4P — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Accord trouvé pour Verratti

Le PSG a trouvé un accord avec Al-Arabi pour le transfert de Marco Verratti informe L'Equipe . Le club qatari devrait débourser un peu plus de 40M€ pour s'offrir les services de l'Italien. Il ne reste plus qu'une étape pour que le transfert soit réglé et elle est connue.

Verratti va s'envoler pour le Qatar

D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Marco Verratti devrait atterrir au Qatar lundi afin de signer son contrat avec Al-Arabi. Ce transfert devrait donc être officialisé très rapidement, alors que le milieu pourrait faire ses adieux aux supporters du PSG le week-end prochain.