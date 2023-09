Surprise, ce joueur du PSG est comparé à... Messi

Amadou Diawara

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi a migré vers la MLS du côté de l'Inter Miami. Alors qu'il défend toujours les couleurs parisiennes, Gianluigi Donnarumma a été comparé à la Pulga. Selon Luciano Spalletti, le gardien italien était déjà un joueur de classe mondial à 20 ans, tout comme Leo Messi.

Lors des deux dernières saisons, Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma jouaient ensemble au PSG. Toutefois, leur cohabitation a pris fin le 30 juin. Alors que la Pulga était en fin de contrat, elle a fait ses valises pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami.

Spalletti compare Donnarumma à Messi

Présent en conférence de presse ce lundi, Luciano Spalletti s'est livré sur Gianluigi Donnarumma. Et le sélectionneur de l'Italie n'a pas hésité à comparer son gardien de but à Lionel Messi.

«A 20 ans, il était déjà au sommet, comme Messi»