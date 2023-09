Cas sensible au PSG, une légende intervient

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur de récentes prestations plutôt décevantes avec le maillot de l'Italie, Gianluigi Donnarumma a été pris en grippe dans son pays, et certains réclament même que le gardien du PSG ne soit plus titulaire avec la Squadra Azzurra. Mais l'ancienne gloire Dino Zoff vole à son secours et assure sa défense.

Les temps sont durs pour Gianluigi Donnarumma en sélection italienne ! Le week-end dernier, le gardien titulaire du PSG s'est rendu coupable d'une erreur contre la Macédoine, et il se retrouve donc pris en grippe dans son propre pays, certains réclamant même qu'il perde son statut de numéro 1 avec la Squadra Azzurra .

Donnarumma défendu par Dino Zoff

Interrogée par Radio Anch’io Sport , l'ancienne légende du football italien, Dino Zoff, est monté au créneau pour défendre Gianluigi Donnarumma : « Le but encaissé face à la Macédoine du Nord ? Il me semble qu’on exagère un peu. C’était un coup franc, sur ce genre de situations, c’est toujours le chaos devant le gardien, les joueurs bougent, on ne voit pas bien le ballon et sa trajectoire était difficile. Je ne vois pas d’erreur grave ni le besoin de lui faire un procès immédiat », confie-t-il, avant de tacler les détracteurs du gardien du PSG.

« On a la mémoire courte »