PSG : Snobé par Mbappé et Dembélé, il fait un annonce

Arnaud De Kanel

Le PSG a chuté vendredi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique sont tombés sur une très belle équipe de l'OGC Nice portée par un grand Terem Moffi. A contrario, l'attaque du PSG a très mal fonctionné, à l'image de Gonçalo Ramos qui n'a eu que très peu de ballons à se mettre sous la dent. Le Portugais s'est livré sur sa relation avec ses deux compères d'attaque, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Premier couac pour le PSG. Le club de la capitale a essuyé sa première défaite de la saison vendredi soir au Parc des Princes, à un peu plus de quatre jours d'affronter le Borussia Dortmund. Le contenu a été bon dans l'ensemble pour les hommes de Luis Enrique, mis à part en attaque où le match de Gonçalo Ramos fait beaucoup parler. L'attaquant portugais n'a toujours pas trouvé le chemin des filets et cela peut s'expliquer par une entente pas encore parfaitement rodée avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Malgré tout, il se montre confiant pour la suite.

Le PSG a une attaque de feu, quel trio choisir ? https://t.co/XVIgsGV17J pic.twitter.com/jRlGe52rFK — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

«Nous avons besoin d’un petit peu plus de temps»

Gonçalo Ramos s'est exprimé sur sa relation avec les deux champions du monde. « Je me sens bien, à l’aise. Je pense que nous avons besoin d’un petit peu plus de temps pour apprendre à mieux nous connaître. On a besoin d’apprendre comment les autres se déplacent, communiquer mieux. On s’améliorera match après match », a-t-il estimé en zone mixte dans des propos retranscrits par Le Parisien . L'attaquant du PSG mise sur le travail.

«Les occasions, les buts, ça viendra»