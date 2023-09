Désillusion pour le PSG, il fait son mea culpa

Pierrick Levallet

En cas de victoire ce vendredi soir, le PSG aurait pu prendre provisoirement la tête de la Ligue 1. Mais finalement, le club de la capitale s'est incliné contre l'OGC Nice (3-2). Luis Enrique n'a d'ailleurs pas manqué d'expliquer cette défaite en conférence de presse et n'a pas hésité à faire son mea culpa.

Ce vendredi soir, le PSG aurait pu prendre provisoirement la tête de la Ligue 1. En attendant les matchs de l’AS Monaco et de l’OM, le club de la capitale aurait pu monter sur la première marche du podium en cas de succès contre Nice. Mais finalement, les joueurs de Luis Enrique ont subi une belle désillusion puisqu’ils se sont inclinés au Parc des Princes (3-2). Malgré un doublé de Kylian Mbappé, Terem Moffi et Gaëtan Laborde ont mis fin aux espoirs parisiens.

«Nous devons élever notre niveau»

L’entraîneur du PSG n’a d’ailleurs pas manqué de faire son mea culpa après la rencontre. « Nous devons élever notre niveau de jeu si nous voulons vraiment être compétitifs lors des prochains matches. A commencer par l’entraîneur » a indiqué Luis Enrique au micro de PSGTV après la défaite contre l’OGC Nice. Il est d’ailleurs allé plus loin dans son explication en conférence de presse.

«Le résultat est juste»