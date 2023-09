Surprise, il s’annonce au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de saison dernière, Sergio Rico a connu un grave accident. Placé dans le coma après une importante chute à cheval, le portier espagnol est frôlé le pire. Mais désormais, il va mieux et se projette même sur son retour à la compétition avec le PSG qu'il espère le plus rapide possible. Et pourquoi pas dès cette saison.

Le PSG se mobilise pour lui, il répond https://t.co/haRy4g2DkU pic.twitter.com/wMbftfHEN2 — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Sergio Rico donne de ses nouvelles...

« Dans les prochains jours j’ai de nouveaux tests, on va voir si la récupération suit le bon rythme. J’espère qu’on aura de bonnes nouvelles et que les médecins me laisseront plus de liberté. J’espère que je pourrai faire un peu de sport, ou au moins commencer à me préparer un peu physiquement pour envisager ensuite un retour vers l’équipe, à Paris. Parce qu’au final c’est ça que je veux. L’objectif c’est de revenir avec l’équipe avant la fin de la saison », assure le portier espagnol au micro de PSG TV avant de poursuivre.

... et veut retrouver le PSG cette saison