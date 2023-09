Mercato : Deschamps a plombé un transfert au PSG

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a totalement changé de visage en attaque, avec les départs de Lionel Messi et de Neymar. Plusieurs recrues sont arrivées avec notamment Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, mais un autre international français aurait pu seconder Kylian Mbappé, qui a été réintégré après un long bras de fer.

Cet été, le PSG a clairement annoncé vouloir agrandir sa colonie française, avec plusieurs stars de l’équipe de France sui ont été recrutées. On a ainsi vu Lucas Hernandez ou encore Ousmane Dembélé arriver, sans parler du feuilleton Randal Kolo Muani qui a animé la fin du mercato.

Le PSG a raté Thuram

Mais le PSG aurait aimé faire plus. En effet, le nom de Marcus Thuram a régulièrement été lié au club de la capitale ces derniers mois ! Plusieurs sources comme Le Parisien ont même révelé qu’il a été le gros regret de ce mercato estival mené par Luis Campos.

« On le voulait déjà cet hiver, Deschamps m'avait bien parlé de lui »