Le PSG s'en débarrasse, Mourinho explique pourquoi

Thibault Morlain

Prêté avec option d'achat, Renato Sanches a quitté il y a quelques jours le PSG pour rejoindre l'AS Rome. Le Portugais n'aura donc fait qu'une saison à Paris. Le voilà désormais en Italie, au sein de l'effectif de José Mourinho. Le Special One s'est d'ailleurs confié sur l'arrivée de Renato Sanches et les raisons qui ont poussé le PSG à s'en débarrasser.

Il n'aura pas fallu longtemps à Renato Sanches pour se blesser à l'AS Rome. Malmené par son physique depuis plusieurs saisons déjà, le Portugais n'échappe pas à ses problèmes en Italie. A peine prêté par le PSG à Rome, Renato Sanches est touché physiquement. Pas vraiment une surprise pour José Mourinho...

Il fait une annonce en privé sur son transfert au PSG https://t.co/MCdNvnCx8b pic.twitter.com/Y4BJT6Zix3 — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

« Est-ce une surprise que Renato ne puisse pas jouer ? Non »

En conférence de presse ce vendredi, José Mourinho a réagi à cette blessure de Renato Sanches. Et l'entraîneur de l'AS Rome savait très bien où il mettait les pieds avec le joueur prêté par le PSG : « Nous avons perdu Renato, qui a un petit problème. Est-ce une surprise que Renato ne puisse pas jouer ? Non ».

« Si Renato Sanches n'avait pas eu autant de blessures... »