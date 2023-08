Aubameyang préféré, il répond à l'entraîneur de l'OM

Jean de Teyssière

Ce début de saison est en dents de scie pour l'OM qui a été éliminé de la Ligue des Champions par le Panathinaïkos lors du troisième tour préliminaire et qui compte 4 points en deux matchs en Ligue 1. Les Marseillais restent sur un match nul 2-2 face aux promus messins une question se pose pour Marcelino : qui titulariser en pointe ? Pour le moment, Pierre-Emerick Aubameyang est préféré à Vitinha et le Portugais a évoqué cette situation.

Recrue record de l'OM, car arrivé contre la somme de 32M€ en provenance du SC Braga, l'attaquant portugais Vitinha a bien du mal à légitimer ce montant. Auteur de deux petits buts la saison dernière, son rendement a été insuffisant. Cette saison, il y a du mieux puisqu'il a déjà fait trembler les filets deux fois en Ligue 1, mais il lui en faudra plus pour bénéficier de la confiance de son entraîneur, Marcelino.

Aubameyang préféré à Vitinha

Si l'on regarde le début de saison de l'OM, force est de constater que pour le moment, Pierre-Emerick Aubameyang est la préférence de l'entraîneur espagnol de l'OM, Marcelino. Le Gabonais a disputé tous les matchs, les deux de Ligue des Champions et les deux de Ligue 1 pour deux buts. En tout, il a joué 279 minutes tandis que Vitinha n'a disputé que trois matchs, pour 138 minutes disputées agrémentées de deux buts.

Mercato : L'OM prépare une surprise de dernière minute https://t.co/DG0HKnx4Fy pic.twitter.com/y8ipbXOt4h — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

« Je suis certain qu'on pourra travailler très bien ensemble »