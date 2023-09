C’est le feu à l’OM, il dézingue les supporters en direct

Pierrick Levallet

C'est la crise à l'OM. Mécontents du jeu proposé par Marcelino depuis le début de saison, les supporters se sont entretenus avec la direction ce lundi et ont notamment réclamé le départ de Pablo Longoria. Jérôme Rothen avoue être surpris par la situation dans laquelle le club phocéen se trouve et n'a pas manqué de pousser un coup de gueule contre les Ultras marseillais.

L’OM est en train de vivre sa première crise de la saison. Si le club phocéen pointe à la troisième place du championnat, les supporters ne sont pas emballés par le jeu proposé par Marcelino. De ce fait, les joueurs ont été massivement sifflés après le match nul contre Toulouse ce dimanche (0-0). Et les Ultras ne se sont pas arrêtés là. Lors d’une réunion avec la direction marseillaise, où l’ambiance était tendue, certains auraient menacé Pablo Longoria de mort afin de le pousser vers la sortie d’après Eurosport . La situation est en train de dégénérer à l’OM, à tel point que Marcelino envisagerait également de partir. L’Equipe a d’ailleurs révélé que le technicien espagnol avait fait part à son groupe de ses intentions de céder sa place sur le banc marseillais.

C’est confirmé, l’entraîneur de l’OM a tranché pour son avenir https://t.co/GBMtW8BpQi pic.twitter.com/Qx7Ee6LA9u — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

«Je trouve ça inadmissible»

Jérôme Rothen a alors poussé un gros coup de gueule concernant la situation de l’OM. « J’hallucine. Je trouve ça incroyable. On arrive avec un entraîneur qui a un schéma plus classique, mais malgré cela, il faut du temps pour que l’équipe se mette en place. 9 points sur 15 ce n’est pas dramatique. Ça permet à l’OM d’être en haut du classement, avec une équipe rajeunie et rafraîchie avec un nouvel entraîneur. Il y a des manques certes, mais les supporters à travers cette crise sont en train de nous dire qu’ils ont vu cinq purges en cinq matchs. Moi, je suis contre ça » a d’abord lancé l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Un supporter doit rester à sa place»