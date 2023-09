Il l’annonce, le PSG tient un phénomène !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG s'est massivement renforcé. Le club de la capitale a notamment fait revenir Xavi Simons pour l'envoyer en prêt au RB Leipzig dans la foulée. Et en Bundesliga, le Néerlandais brille. Thomas Tuchel n'a d'ailleurs pas manqué d'en faire les éloges en marge de la rencontre entre le Bayern Munich et l'équipe du crack de 20 ans.

Parmi les nombreuses recrues du PSG cet été, on peut compter Xavi Simons. Parti libre, le Néerlandais a explosé sous les couleurs du PSV Eindhoven la saison passée. Le club de la capitale n’a alors pas hésité à se jeter sur l’occasion et a activé sa clause de rachat de 6M€ pour faire revenir le crack de 20 ans.

En prêt, Xavi Simons flambe loin du PSG

Mais le PSG ne pouvant pas lui garantir le temps de jeu qu’il réclamait, Xavi Simons a été envoyé en prêt au RB Leipzig. Et le jeune néerlandais brille en Bundesliga (3 buts et 4 passes décisives en 8 rencontres toutes compétitions confondues). Thomas Tuchel n’a d’ailleurs pas manqué de faire l’éloge du joueur qui appartient toujours au PSG.

«Il est techniquement fort»