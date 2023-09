Riolo : « Que le PSG devienne plus fort mentalement »

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Le Paris Saint-Germain a effectué un grand ménage dans son effectif lors du mercato et a parfaitement maitrisé son début de saison. Il faut remonter à 2012 pour voir le PSG réussir aussi bien une intersaison. Dans Le 10 Sport en kiosques, Daniel Riolo espère que ce changement de mentalité va perdurer.

Un mercato sérieux, un dossier Kylian Mbappé finalement bien géré, une entrée en lice réussie en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (2-0), une démonstration contre l’OM (4-0) en Ligue 1 le week-end dernier… Il faut remonter à une dizaine d’années pour voir autant de planètes être alignées du côté du Paris Saint-Germain en début de saison. Et si après plusieurs années, marquées par les déceptions et les polémiques, les supporters du PSG n’allaient pas enfin être récompensés de leur patience ? Pour la première fois 2012, le PSG semble en tout cas avoir visé juste au moment de préparer sa saison. « Là on a vraiment le sentiment qu'un groupe a été construit, qu’on pense collectif. L'entraîneur peut travailler sans faire de politique », confie au 10 Sport, le journaliste de l’After Foot, Daniel Riolo.

