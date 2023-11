Zidane débarque avec l’Arabie Saoudite, la nouvelle bombe sur la Vente OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM va-t-il entrer dans une nouvelle ère ? Plusieurs médias semblent en tout cas persuadés qu'une révolution se prépare et que l'Arabie Saoudite serait sur le point de racheter le club phocéen. Une tendance réaffirmée par Thibaud Vézirian qui en rajoute une couche sur la possibilité que Zinedine Zidane fasse partie de ce projet colossal.

Le supporters de l'OM attendent depuis plusieurs années désormais que l'Arabie Saoudite débarque pour prendre la succession de Frank McCourt. Une perspective qui semble prendre forme comme le confirme Thibaud Vézirian qui en dit plus sur le consortium qui pourrait racheter l'OM.

Vente OM : Il vend la mèche en direct ! https://t.co/cBUOvpaEWh pic.twitter.com/uu9dzSIVSi — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

«Il y a plusieurs entités qui sont mêlées»

« Donc, David Berger qui confirme mes infos, c’est le truc à retenir ! Les Saoudiens, c’est le truc à retenir, des Indiens aussi dans le deal, donc on parle de Mukesh Ambani, un des plus gros milliardaires du monde. Comme je vous l’ai dit, actionnaire à combien de pourcent de ce consortium… Qui en sponsoring ? Il y a plusieurs entités qui sont mêlées », assure le journaliste au micro de Team Football avant de préciser que Zinedine Zidane pourrait bien être impliqué dans ce deal.

