«C’est faux», il rétablit une vérité sur la vente de l’OM

C'est reparti ! Le feuilleton sur la vente de l'OM a redémarré après les déclarations fracassantes de David Berger. A en croire le journaliste de Canal +, les négociations entre Frank McCourt et l'Arabie Saoudite seraient sur le point d'aboutir à un accord. La fin d'un travail acharné débuté dès l'année 2020 seulement le journaliste Thibaud Vézirian.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Frank McCourt fait toujours autant parler. Et cela devrait être encore le cas dans les prochaines semaines. Surtout après les déclarations de David Berger, qui évoque des négociations très avancées entre le propriétaire de l'OM et l'Arabie Saoudite.





Canal + relance le feuilleton sur la vente de l'OM

« Elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. Ce serait peut-être pour janvier. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ » a-t-il confié, rajoutant que cela pouvait « arriver plus vite que prévu ! ».

Des négociations qui ne datent pas d'hier pour Vézirian