McCourt vend la mèche pour la vente de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En place depuis la fin de l'année 2016, Frank McCourt serait sur le point de passer la main si l'on se fie aux déclarations de David Berger, journaliste pour Canal +. Selon lui, l'OM pourrait passer sous pavillon saoudien dès le mois de janvier. Questionné sur d'éventuelles négociations avec des investisseurs, Frank McCourt n'a pas démenti ces informations.

Depuis plus de trois ans, les rumeurs sur une vente de l'OM agitent la cité phocéenne. A de nombreuses reprises, Frank McCourt a annoncé qu'il resterait en place et qu'aucune négociation n'était en cours pour se séparer du club marseillais. Mais il est vrai que le Bostonien se montre relativement discret ces derniers mois. Et cela pourrait être lié à son avenir immédiat. Selon les informations du journaliste David Berger, McCourt serait prêt à vendre l'OM à des investisseurs saoudiens. La voix de Canal + va plus loin en indiquant que les deux parties étaient proches d'un accord.

Retour attendu à l’OM, il répond aux supporters https://t.co/scAJCex5k5 pic.twitter.com/aNdQEXbemG — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

La vente de l'OM bouclée en janvier prochain ?

« Un petit mot sur Marseille, on en parle un peu moins mais en coulisse ça s’active pour la vente du club. On en parle très, très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. Ce serait peut-être pour janvier. Tout se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servi à accélérer la chose » a confié David Berger ce vendredi soir.

McCourt ne dément pas

Présent au Vélodrome ce samedi soir pour commenter la rencontre entre l'OM et le LOSC, le journaliste Philippe Carayon est parti à la pêche aux informations, questionnant l'état-major marseillais. Et la réponse est surprenante. Du côté de McCourt, on ne confirme pas les rumeurs sur une vente prochaine de l'équipe, mais l'Américain ne les dément pas non plus. Faut-il y voir une preuve du départ immédiat du Bostonien. Réponse dans les prochaines semaines.