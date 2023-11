Aubameyang pris en grippe à l’OM, un problème dénoncé ?

Thomas Bourseau

Une fois encore, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas été décisif pour l’OM et ne compte qu’une seule réalisation en Ligue 1. De quoi lui valoir la bronca des supporters du club à sa sortie samedi face au LOSC (0-0). Pour Rio Mavuba, le problème est plus profond à l’OM.

Pierre-Emerick Aubameyang peine à retrouver son efficacité offensive. En atteste sa spéciale qu’il a tant de fois réussi à Dortmund et à Arsenal, à savoir rentrer du côté gauche sur son pied droit pour la lucarne opposée. Face au LOSC samedi soir, « Aubam » a totalement dévissé sa frappe.

Aubameyang encore à la peine avec l’OM

Une nouvelle fois muet, Aubameyang est sorti sous les sifflets du Vélodrome à un quart d’heure du coup de sifflet final qui a conclu un bien triste 0-0. Valentin Rongier a jugé sévère le fait que son coéquipier ait été conspué par les sifflets des supporters de l’OM.

«Le collectif de l’OM n’est pas bien huilé aujourd’hui pour qu’il puisse s’exprimer»